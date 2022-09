Eccellenza, il Castenaso supera il Del Duca Grama

CASTENASO-DEL DUCA GRAMA 2-1

ARBITRO: Marco Arienti di Cesena.

RETI: 25' pt Sartori (C); 9' st Buzi (D); 35' st Nanetti (C).

Una vittoria attesa. Il Castenaso con il fanalino di coda Del Duca Grama suda le proverbiali sette camicie, ma alla fine si porta a casa tre punti importanti e fondamentali per ripartire. Il Castenaso entra in campo con il piglio giusto e dopo 25'' va a segno con Sartori. I granata provano a fare la partita per segnare il 2-0, ma la Del Duca resiste. Ad inizio ripresa Buzi sorprende tutti ed impatta il risultato. I bolognesi aumentano di intensità, premono ancora e centrano un palo con Nanetti. Il Castenaso ci crede ed a 10' dal termine è lo stesso Nanetti ha trovare il colpo del ko. Domenica prossima si sale in vetta per sfidare la Valsanterno.