Eccellenza, il Castenaso supera di misura il Medicina Fossatone

CASTENASO-MEDICINA FOSSATONE 1-0

CASTENASO: Cinelli, Bassoli, Bergamino, Monducci, Greco, Magliozzi, Raspadori, Marchesi, Spiezia, Pancera, Colli. All.: Gelli.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Alpi, Castagnini, Guidi, Commissari, Tonelli, Venturi, Carboni, Boschi, Selleri, Barbaro. All.: Geraci.

ARBITRO: Marco Melloni di Modena.

RETI: 84' Nanetti rig.

Splendido avvio di stagione per il Castenaso, che doma 1-0 il Medicina Fossatone nel finale di partita e ottiene così i primi tre punti della stagione 2022/2023. Avvio di gara del derby della San Vitale molto equilibrato, tuttavia le occasioni da rete latitano e i due portieri, Cinelli per i granata e Palermo per i giallorossi, non devono impegnarsi troppo fino alla mezz'ora, quando il Castenaso ha la migliore chance della frazione che però non riesce a sfruttare. Nella ripresa la truppa di Gelli alza il ritmo e sfiora la rete prima con Marchesi (che lambisce la traversa al 63') e poi con la fucilata del giovanissimo Spiezia (70'). Al 72' sembra fatta grazie allo spunto vincente di Greco su punizione di Colli, tuttavia la rete viene annullata per fuorigioco. Il match pare stregato, ma finalmente Nanetti pesca il jolly e lo sblocca all'84', guadagnando e trasformando il rigore del successo.