Eccellenza, il Castenaso vince in rimonta con il Sant'Agostino

SANT'AGOSTINO-CASTENASO 2-3

ARBITRO: Marco Arienti di Cesena.

RETI: 32' e 34' Fiorini (S), 54' Tedeschi (C), 69' Nanetti rig. (C), 91' Canova (C).

Siamo agli sgoccioli del campionato. Sono partite decisive ed il Castenaso dimostra tutta la sua forza e la capacità di non mollare mai. A Sant'Agostino alla fine del primo tempo c'è da avere i brividi di paura. Sotto 2-0, il Granamica vince. In due minuti il castello del Castenaso crolla. Dopo una prima fase di studio e qualche buona azione dei granata, al 32' Fiorini porta in vantaggio i ramarri. Passano 120'' e sempre Fiorini raddoppia. La truppa di Gelli forza le operazioni in avvio di ripresa ed accorcia al 54' grazie a Lorenzo Tedeschi. L'inerzia della sfida è cambiato notevolmente e gli ospiti pervengono al pari al minuto 69 con il sempre freddo Nanetti che trasforma un rigore concesso dall'arbitro. Ci crede il Castenaso, vuole i tre punti, vuole il successo. Al 91' ci pensa Jimmy Canova a regalare tre punti d'oro e che tengono aperto il discorso per il primo posto e danno la certezza matematica del secondo valido per gli spareggi.