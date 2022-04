Eccellenza, il Corticella batte l'Anzolavino e mantiene il primato

CORTICELLA-ANZOLAVINO 2-0

CORTICELLA: Treggia, Magli, Menarini, Cudini, Campagna, Zaffagnini, Oubakent, Cipriano, Girotti, Magliozzi, Larhrib. All. Miramari.

ANZOLAVINO: Agusto, Migliacci, Dardi, Kourouma, Cosner, Ravaglia, Feze, Ezechia, Serra, Comastri, Raspadori. All. Biagi.

ARBITRO: Giuseppe Gargano di Bologna.

RETI: 9' Larhrib, 16' Oubakent rig.

Importante vittoria per il Corticella di mister Alessandro Miramari, che ha conquistato i tre punti in palio nell'impegno casalingo dello stadio Biavati contro l'Anzolavino. Una vittoria che ha permesso ai biancocelesti di mantenere il primato in classifica in virtù della vittoria del Castenaso sul campo del San Felice. Il Corticella ha aperto subito le marcature con la rete di Larhrib dopo nove giri di lancette. Sette minuti più tardi i padroni di casa hanno sugellato il successo con la rete di Oubakent, tenendo inviolate le mura amiche grazie ad una grande prova.