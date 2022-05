Eccellenza, fissato il calendario degli spareggi per il Castenaso

Il Castenaso Calcio è approdato agli spareggi di Eccellenza, classificandosi in campionato a pari punti con il Corticella vincitore del girone, in quello che rappresenta un risultato storico per la società. Gli spareggi partiranno nella giornata odierna con la formazione bolognese impegnata sul campo del Colorno, mentre il 4 maggio sfiderà tra le mura amiche il Victor San Marino. Dopo il turno di riposo dell'8 maggio, ci sarà la gara di ritorno con il Colorno fissata per l'11 maggio, mentre per il 15 quella con il Victor San Marino.