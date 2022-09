Eccellenza, il Medicina Fossatone cade di misura con il Victor San Marino

VICTOR SAN MARINO-MEDICINA FOSSATONE 1-0

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Lombardi, De Queiroz, Monaco (14’ st Tosi), Gramellini (44’ st Manuelli), Sabba (44’ st Tiraferri), Santoni, Mengucci, Malo (34’ st Buda), Ambrosini, Mantovani (22’ st Marra). All.: Cassani.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini G., Dradi, Commissari, Caidi, Alpi (14’ st Savini, 24’ st Barlotti), Carboni (14’ st Bali), Guidi, Barbaro (25’ st Castagnini R.), Sabbatani, Boschi (14’ st Venturi). All.: Geraci.

ARBITRO: Sintini di Cesena.

RETI: 39’ st Santoni.

Arriva un’altra doccia fredda, all’Acquaviva di San Marino, per il Medicina Fossatone nella seconda trasferta stagionale. I giallorossi non si sbloccano lontano da casa e cadono al minuto 84 sul difficile campo del Victor San Marino. L’ottima prestazione, che dava seguito alle due vittorie arrivate contro il Masi Torello Voghiera (campionato) e Sanpaimola (Coppa), lascia spazio all’amaro di una sconfitta maturata in extremis. Appuntamento a domenica 18 settembre, col Medicina Fossatone che rientra tra le mura amiche dell’Enghel Bambi per affrontare il Sant’Agostino. Regna l’equilibrio in un primo tempo non povero di occasioni ma col risultato che non si sblocca. Parte forte il Victor San Marino ma l’attacco dei padroni di casa viene fermato da un ottimo Palermo, abile nello sventare due occasioni capitate sui piedi di Ambrosini. Al 15’ arriva il primo tiro in porta del Medicina Fossatone con Sabbatani che, ricevuto da Barbaro, si gira in fazzoletto ma il tiro è debole. Continua la spinta dei biancazzurri ma sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio al 39’: l’assist di Castagnini è preciso per la testa di Sabbatani che colpisce indisturbato spedendo il pallone a lato. Il numero 9 si dispera ma l’arbitro fischia fuorigioco. L’ultima emozione del primo tempo è per il San Marino, da corner, ma De Queiroz, che reclama un altro tiro dalla bandierina, colpisce male. Calano le occasioni nella ripresa ma non il ritmo e la tensione di una partita che si risolve negli ultimi minuti. Abbassa il baricentro il Medicina Fossatone e prende campo il Victor San Marino senza però creare particolari problemi all’estremo difensore giallorosso. Dopo alcuni tentativi da fuori area, arriva la rete da corner. Il cross di Sabba è sul primo palo e Santoni, lasciato libero di colpire, stacca indisturbato e segna con l’aiuto del palo. I tentativi del Medicina Fossatone in un ricco recupero sono vani e Pazzini si limita a controllare fino al termine dell’extra time.