Eccellenza, il Medicina Fossatone supera di misura il Sant'Agostino

MEDICINA FOSSATONE-SANT'AGOSTINO 1-0

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini (21’ st Rocchi), Dradi (28’ st Tonelli), Caidi, Alpi (10 st Carboni), Guidi (19’ st Sciuto), Barlotti, Randi (6’ st Commissari), Venturi, Sabbatani, Boschi. All.: Geraci.

SANT'AGOSTINO: Costantino, Rubbi, Marcolini, Ferrari, Correggiari (34’ st Di Domenico), Darraji (37’ st Daniel), Gessoni (24’ st Govoni), Iazzetta, Savino, Fiorini (32’ st Baglietti), Gherlinzoni. All.: Zaccaroni.

ARBITRO: Tuderti di Reggio Emilia.

RETI: 17’ st Boschi rig.

Sa solo vincere il Medicina Fossatone tra le mura amiche dello stadio Bambi. La seconda uscita stagionale davanti ai propri tifosi termina con i 3 punti e una prestazione convincente e propositiva. Alla fine, nonostante le molte occasioni da rete create, il risultato è solamente di 1-0 in virtù del penalty conquistato da Caidi e trasformato da Boschi, alla seconda rete stagionale. Ora, i giallorossi sono attesi da due gare in trasferta dove ancora non hanno trovato gioie: si parte mercoledì, in Coppa, contro il Faro Coop e poi domenica, nella quinta giornata di Eccellenza, contro il Diegaro. Ritmi alti ma risultato che non si sblocca in un primo tempo ricco di emozioni nella sua parte conclusiva. L’inizio di entrambe le squadre è contratto con qualche timore a scoprirsi e le prime situazioni, mai realmente pericolose, che arrivano da sviluppi di palla inattiva. La gara si accende, anche a livello emotivo, al 39’ quando Sabbatani, lanciato verso la porta, viene steso da Rubbi a pochi centimetri da quello che sarebbe stato rigore: cartellino giallo per il difensore in maglia verde e punizione dal limite per i padroni di casa che non viene sfruttata. Continua il forcing giallorosso ma senza trovare il gol: protagonista sempre il numero 9 il cui colpo di testa, dopo un perfetto corner di Barlotti, scheggia la parte alta della traversa. Prova a reagire subito il Sant’Agostino ma Palermo è prodigioso in uscita su Fiorini che già pregustava il gol. Proteste nell’ultimo sussulto del primo tempo il Medicina Fossatone. Nuovamente Sabbatani scappa alla retroguardia ospiti e viene atterrato da Savino quando sembra lanciato in campo aperto: per l’arbitro è solo giallo. Cambia marcia il Medicina Fossatone fin da inizio ripresa. La prima opportunità è per Boschi che non sfrutta il break di Venturi a pochi secondi dal via della ripresa. Si affaccia anche il Sant’Agostino, al minuto 10, quando Gherlinzoni prova il tiro a giro che finisce a lato di poco alla sinistra di un Palermo apparso battuto. Al 17’ il Medicina Fossatone trova il vantaggio. Caidi recupera palla in area avversaria e viene steso: per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Boschi che resta freddo e non sbaglia. Il vantaggio dei padroni di casa sembra tramortire il Sant’Agostino che non riesce ad arginare la foga dei padroni di casa. Ma la mira non è delle migliori e così il match rimane in equilibrio fino al termine dei 5’ di recupero assegnati dal direttore di gara.