Eccellenza, pareggio esterno per l'Anzolavino

FIDENTINA-ANZOLAVINO 1-1

FIDENTINA: Ghiretti, Rieti, Visconti, Petrelli, Leporati, Coscelli, Delgrosso, Varani (70’ El Hani), Pellegrini, Piscicelli (78’ Bruschi), Russo (60’ Benecchi). All.: Montanini.

ANZOLAVINO: Roccia, Cotti (75’ Dardi), Diallo, Kourouma, Capitani (66’ Margiotta), Cosner, Tartarelli (50’ Caprino), Comastri, Cinque, Marchesini (50’ Righetti), Feze. All.: Pani.

ARBITRO: Roli Giovanni di Modena.

RETI: 35’ Visconti (F); 95’ Feze (A).

Un punto quindi per l'Anzolavino di Mister Pani che concede almeno un tempo alla Fidentina andando in criticita' sin dalle prime battute, quasi apparendo di non essere scesa mentalmente in campo. Nella prima mezz'ora difatti Piscitelli, Russo e Delgrosso, sin dalle prime battute, si alternano in conclusioni ripetute per almeno 3 palle gol pulite. La sfera sfreccia di continuo nell'area di rigore col fiato sospeso e il lavoro per la difesa anzolese si fa veramente difficile. La cerniera tra Alan Capitani e Comastri non regge l'urto e poi al 34' arriva la prima svolta della gara, il direttore di gara concede piazzato dal vertice destro e Visconti la taglia mortifera rasoterra, spizza la barriera e si infila tra Roccia e il palo. Di seguito Mister Pani cambia assetto. Entrano Caprino, Dardi, e Righetti che danno piu' benzina e le ripartenze aumentano di convinzione ed intensita'. Forte del vantaggio intanto la Fidentina gestisce e accellera con un Piscitelli che è sempre una spina nel fianco per gli avversari ed è un pericolo costante. Roccia compie un miracolo. Entra anche Margiotta, che da spunto sulla tre quarti. Arriva il finale, arroventato, il direttore manda negli spogliatoi Caprino per qualche parola di troppo e poi Manica, subentrato, che colpisce al volto Korouma. Si entra nel recupero, la Fidentina si sente già sul traguardo ma non considera che l'Anzolavino mette tutta la convinzione in un arrembaggio che fa saltare tutti i reparti e vede Cosner regista play con bordate in area. Nell'assalto finale prima Righetti perde il momento buono a poi si guadagna al 95' l'ultimo corner. E' il piede di Margiotta che la taglia perfettamente, in agguato c'e' lui, Feze. Sbuca di testa e insacca, esplode la gioia verderossoblu in campo e in tribuna. Si rientra ad Anzola con un super punto prima di un doppio, delicato impegno casalingo con l'Agazzanese, e poi nel derby con il Castelfranco.