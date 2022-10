Eccellenza, pareggio interno per il Bentivoglio con il Cava Ronco

BENTIVOGLIO-CAVA RONCO 1-1

BENTIVOGLIO: Farinella, Bonandin, Cattabriga, Battaglia, Spadaccino, Neri, Mura, Bonenti, Margotta, Grimandi, Sansonetti. All.: Galletti.

CAVA RONCO: Carroli, Melandri, Poggi, Rabiti, Fantinelli, Pascucci, Sango, Parlanti, Grazdhani, Stucchi, Martoni. All.: Candeloro.

ARBITRO: Andrea Pani di Sassari.

RETI: 50′ Parlanti (C), 70′ Bonandin (B).

Pareggio interno per il Bentivoglio, che impatta in casa contro i forlivesi del Cava Ronco. Match equilibrato e risultato sostanzialmente giusto, anche se i bolognesi hanno giocato l’ultimo quarto d’ora con un uomo in più. Avvio senza particolari sussulti e primo tempo di studio, poi a inizio ripresa un tiro da fuori di Parlanti sorprende i padroni di casa e dona il vantaggio ai romagnoli. I rossoblù non ci stanno e Bonandin, sempre dalla distanza, trova il pareggio al 70′. 5′ dopo Stucchi viene espulso, tuttavia, seppur attaccando, i ragazzi di Galletti non raggiungono la vittoria.