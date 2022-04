Eccellenza, il riassunto della 23a giornata

E' terminata la 23a giornata del campionato Eccellenza, un weekend pieno di conferme. Nel Girone B, il primo match del turno ha messo di fronte Granamica ed Argentana, con i padroni di casa che hanno trionfato con uno schiacciante 7-0 restando in scia al Castenaso. Castenaso che, invece, ha sconfitto in trasferta con il punteggio di 0-1 il San Felice. Risultato che ha permesso ai bolognesi di manterere tre lunghezze di distanza in classifica proprio dal Granamica. Il Corticella ha mantenuto ben salda la vetta della classifica, dopo aver conquistato la vittoria tra le mura amiche con l'Anzolavino per 2-0. L'altro derby bolognese che ha, invece, visto sfidarsi Medicina Fossatone e Vadese Sole Luna è terminato 3-1 in favore dei padroni di casa. Nel Girone C, il Valsanterno 2009 ha conquistato un'importante vittoria casalinga con il Classe per 2-1. Successo che permesso al Valsanterno di togliersi dalla scomoda posizione della zona playout.