Eccellenza, il Sasso Marconi è corsaro sul campo dell'Arcetana

ARCETANA-SASSO MARCONI 0-2

ARCETANA: Giaroli, Foderaro, Setti, Cavazzoli, Andreoli (dal 1’st Canalini), Bonacini (dal 30’st Mammi), Lusoli, Cristiani (dal 14’st De Martino), Davitti (dal 14’st Travagliati), Bernabei, Zampino. All.: Pivetti.

SASSO MARCONI: Celeste, Rossi, Montanaro, Pedrelli, Cinquegrana, Geroni, Michelucci (dal 22’st Caniato), Galassi (dal 48’st Ismajli), Zabre (dal 44’st Hinek), Monti (dal 38’st Turci), Silipo (dal 30’st Dondi). All.: Malaguti.

ARBITRO: Melloni di Modena.

RETI. 35’pt e 46’st Galassi.

La prima buona occasione da gol arriva già al 1′ ed è di marca locale: Zampino conclude da pochi passi su suggerimento di Davitti, ma Celeste capisce tutto e manda in angolo. Al 3′ il Sasso Marconi risponde con Monti, che lascia partire una staffilata da fuori area: il pallone termine non di molto a lato, a sinistra di Giaroli. Quando sono passati 17 minuti dal fischio d’inizio, Giaroli chiude bene sul tentativo di Zabre: pochi istanti dopo Zampino avrebbe una pregevole opportunità per colpire da centroarea, ma Pedrelli lo anticipa e spazza via la sfera in corner. Al 24′, Bernabei cerca la via del gol da posizione centrale in area: la palla subisce una deviazione, poi Celeste intercetta sulla propria destra. Al 28′, sfruttando un rimpallo a centrocampo, Zabre si lancia in contropiede: Giaroli effettua un’uscita nel tentare di contrastarlo, ma il numero 9 gialloblù riesce comunque ad aggirare il portiere per poi andare a segno con un diagonale a porta sguarnita. Il gol viene tuttavia annullato per fuorigioco, dopo lunga consultazione tra arbitro e guardalinee. A stretto giro, e più esattamente al 29′, Cavazzoli offre invano un ottimo spunto: la palla sfila a ridosso della linea di porta, ma nessun giocatore biancoverde è pronto per ribadire in rete. Al 35′ è invece il Sasso Marconi a sbloccare la situazione: l’autore del momentaneo 0-1 è Galassi, in rete con un indovinato tiro da posizione angolata in area. L’Arcetana non si dà per vinta, e al 39′ Setti pesca bene Davitti: quest’ultimo potrebbe siglare il pari da pochi passi, ma il tocco di prima intenzione dell’attaccante biancoverde finisce per mandare il pallone all’indietro. Al 41′ è ancora l’attivissimo Davitti a cercare il pareggio: la sua conclusione da posizione angolata, molto ravvicinata, si infrange sull’esterno della rete. Al 44′ Michelucci serve con precisione Galassi: il numero 8 bolognese arriva così ad avere una pregevole opportunità in piena area, ma stavolta il suo tiro è troppo su Giaroli. A seguire, tra il 1′ e il 20′ della ripresa l’Arcetana vive il proprio momento migliore. All’ 8′ si assiste a una tambureggiante manovra offensiva biancoverde, che termina col gran tiro centrale di Bernabei: Celeste è battuto, ma Cinquegrana si trova nelle immediate vicinanze della linea di porta e riesce ad allontanare la sfera. Al 16′ Galassi effettua un tentativo da fuori area, ben arginato da un attento Giaroli. Tre minuti più tardi, Cavazzoli offre un passaggio di platino a Travagliati: il neoentrato attaccante biancoverde è contrastato dalla difesa avversaria, ma nonostante ciò riesce comunque a scoccare un diagonale in area che manda la palla di un niente fuori a sinistra dell’estremo difensore. Al 26′ Galassi approfitta quindi di una distrazione biancoverde per arrivare a trovarsi a tu per tu con il guardiano dell’Arcetana: Giaroli chiude bene. Al 35′ il protagonista è ancora Travagliati, autore di una nuova conclusione da posizione angolata in area: la sfera dà solamente l’illusione del gol. Al 46′ arriva invece il raddoppio del Sasso Marconi: De Martino serve involontariamente Galassi, e quest’ultimo ha buon gioco nel piazzare una stoccata da centroarea che trafigge Giaroli per la seconda volta. Al 47′ l’Arcetana tenta quindi di riaprire in extremis la partita, con la conclusione ravvicinata di Zampino innescata dal passaggio di Bernabei: Celeste però non si fa sorprendere, e così i bolognesi mantengono lo 0-2 fino al termine.