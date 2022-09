Eccellenza, Valsanterno sconfitta sul campo del Masi Torello Voghiera

MASI TORELLO VOGHIERA-VALSANTERNO 1-0

MASI TORELLO VOGHIERA: Campi, Sarto, Medi (69’ Fregnani), De Angelis (94’ S.Franceschini), Maneo, F.Franceschini, Quarella, Molossi, Catozzo, Marongiu, Vanzini (77’ Cazzadore). All.: Biagini.

VALSANTERNO: Sammarchi, Borini, Capasso, T.Ragazzini (64’ Tumolo), Resta (46’ Zaganelli), F.Ragazzini, Montebugnoli, Caroli (81’ Pasotti), Cornacchia (75’ Suzzi), Simone, Di Mauro (86’ Valentini). All.: Paterna.

ARBITRO: Nicola Carlini di Cesena.

RETI: 59’ Molossi.

Buon gioco, ma zero punti. Il riassunto della giornata Valsanterno è tutto qui: non manca la prestazione, ma la zampata di Molossi decide la partita a favore del Masi Torello Voghiera a fronte di una formazione valligiana che non riesce a impensierire eccessivamente la porta di Campi. Un’occasione per parte nella prima frazione di gioco. Al 7’ Fabio Franceschini, colpevolmente libero in area, calcia a botta sicura ma trova il miracolo di Sammarchi a frapporsi tra la conclusione e la rete. Dall’altra parte, invece, il tiro di Di Mauro al 33’ sul bel filtrante di Caroli è troppo debole per superare Campi. In mezzo tanta intensità di gioco, nonostante il gran caldo, ma pochi reali pericoli. Primo brivido della seconda frazione, al 48’, è il palo colpito direttamente da corner da Thomas Ragazzini. Sventato il pericolo, il Masi Torello Voghiera prende campo e fiducia: al 52’ Vanzini si incunea centralmente, vince un rimpallo e calcia fuori di poco, sette minuti dopo il diagonale di Marongiu trova la respinta di Sammarchi, ma Molossi è più lesto di tutti nel ribattere in rete. La reazione valligiana è forte, ma la controrisposta del Masi Torello è efficace e limita l’attacco avversario, che si espone alle ripartenze: al 71’ De Angelis calcia alto di poco su assist di De Angelis, poi Cazzadore si invola lungo tutto il campo e trova la parata di Sammarchi (80’). Nel finale pressione Valsanterno che si esplica nel tiro di Suzzi, al 90’, deviato sull’esterno della rete.