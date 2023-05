Empoli-Bologna 3-1: resoconto e pagelle

Sull’umido rettangolo verde del Carlo Castellani, il Bologna va sotto di due gol nel primo tempo e poi non riesce più a rimontare. Inutile l’assalto all’arma bianca finale: l’Empoli vince 3-1 e conquista così tre punti fondamentali in chiave salvezza.

Cronaca di Empoli-Bologna

Dopo nemmeno sessanta secondi di gioco, sull'innocuo cross spiovente da sinistra effettuato da Parisi, Lucumi svirgola goffamente all’interno dell’area insaccando alle spalle di Skorupski. Empoli 1, Bologna 0. La risposta dei rossoblù arriva al 16’: destro al volo di Moro sugli sviluppi di un corner e sfera che colpisce Lucumi sul braccio (attaccato al corpo) carambolando in rete. Palla dentro, ma Var che stoppa tutto e annulla. Decisione difficile, ma tutto sommato accettabile. Nulla di fatto fino al 26’, quando Orsolini scambia con Barrow e poi spara un missile terra-aria che trafigge Vicario dai 25 metri. I mille tifosi giunti dall’Emilia esultano, ma ancora una volta il Var blocca tutto: tocco di polso all’inizio dell’azione da parte dell’esterno ascolano e prodezza cancellata. La gara prosegue e sul finire di frazione, Marin batte una sorta di corner corto dall'out mancino verso lo specchio trovando la spizzata vincente di Akpa Akpro per il raddoppio toscano. All'intervallo Empoli 2, Bologna 0.

Nella ripresa il Bologna parte meglio: angolo di Orsolini e zuccata di Schouten che finisce sull’esterno della porta dando solo l’illusione del gol. Al 54’ è Barrow a pescare Orsolini che spara alto da buona posizione. Motta crede nella rimonta e inserisce Ferguson e Zirkzee per Moro e Barrow. A questo punto i rossoblù si accampano nella trequarti azzurra e al 64’ il solito Orsolini si libera in un fazzoletto prima di sparare un rasoterra che Vicario respinge egregiamente allungando il piede come un portiere di hockey su ghiaccio. Gol sbagliato, gol subito. Sul ribaltamento di fronte, infatti, l’Empoli mette in ghiaccio il risultato con un bel contropiede concluso dal sinistro di Cambiaghi su assist dell’ottimo Marin. 3 a 0 e spumante in freezer per il pubblico del Castellani. Con il morale sotto le scarpe, i felsinei abbozzano una reazione d’orgoglio, ma l’unico pericolo è un destro a giro di capitan Dominguez fuori di qualche centimetro. Troppo poco. Nel finale, c’è tempo anche per un penalty assegnato ai rossoblù a causa di una spinta di Bandinelli su Lucumi a due passi dalla porta. Orsolini insacca all’incrocio, ma il gol serve solo a rendere meno amara la serata in terra toscana. Al Castellani, i padroni di casa si impongono per 3-1.

Pagelle

Skorupski 6: Nulla può sul fuoco amico di Lucumi in avvio di gara. Smanaccia il pericoloso tiro cross di Cambiaghi con reattività attorno al 30’ del primo tempo. Poteva fare un po’ meglio sul secondo gol. Niente da dire sul terzo.

Posch 5,5: Nel limbo di una serata mediocre.

Lucumi 4,5: Autorete da “Mai dire Gol” dopo una manciata di secondi. La peggior partita in rossoblù.

Soumaoro 6: Fa il suo fino al 36’, quando è costretto a dare forfait. (Bonifazi 6: Prova ad impostare il gioco da lontano).

Cambiaso 5,5: Non è certo Ryan Giggs, però potrebbe molto fare meglio in un paio di circostanze.

Schouten 6: Solito geometra del centrocampo. Predica un po’ nel deserto.

Moro 5,5: Nulla di che. (Ferguson 5,5: Non entra in partita con il consueto spirito).

Dominguez 5,5: Molto meglio quando Motta lo sposta nel suo ruolo naturale di centrocampista centrale, ma non è in grande serata.

Aebischer 4,5: Era in campo? (Pyyhtia: sv).

Orsolini 6: Fa un super gol annullato solo da un rimpallo malandrino rivisto al Var. Ci prova più dei compagni e insacca un bel rigore a fine gara.

Barrow 5,5: Tocca due palle in 55 minuti. (Zirkzee 5,5: Ha qualità, lo sanno tutti, ma non sembra mai poter incidere).



Tabellino

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Parisi, Luperto, Walukiewicz, Ebuehi; Akpo Akpro (77' Stojanovic), Marin (77' Bandinelli), Grassi; Baldanzi (65' Henderson); Cambiaghi (88' Pjaca), Caputo (88' Destro). A disp: Perisan, Ujkani, Cacace, Fazzini, Haas, Ismajli, Piccoli, Tonelli, Vignato, Satriano. All: Paolo Zanetti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro (36' Bonifazi), Cambiaso (77' Lykogiannis); Schouten, Moro (55' Ferguson), Dominguez; Aebischer (77' Pyyhtia), Orsolini; Barrow (55' Zrikzee). A disp: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Medel. All: Thiago Motta

Arbitro: Federico La Penna

Assistenti: Carbone - Giallatini

Var: Di Martino - Di Bello

Reti: 1' Lucumi (autogol), 45'+1 Akpa Akpro, 68' Cambiaghi, 87' Orsolini

Ammoniti: 28' Parisi, 66' Henderson, 87' Bandinelli