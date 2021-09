Empoli-Bologna, le pagelle dei rossoblù: bene Barrow, Bonifazi è un disastro

Un Bologna spento e senza troppe idee esce sconfitto sul campo dell'Empoli per 4-2. I rossoblù si fanno gol da soli al primo minuto e non vanno mai in vantaggio. Bonifazi è il peggiore: prima il goffo autogol, poi la distrazione che costa la seconda rete. Barrow invece è il più bravo di tutti: segna un grandissimo gol e ci va vicino in almeno altre due occasioni. In un pomeriggio negativo e grigio come il cielo di Bologna, almeno questa è una nota positiva.

Empoli-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 5,5: non è mai una giornata positiva quando ne prendi quattro.

De Silvestri 5,5: la sua fase offensiva (assist ad Arnautovic) è decisamente migliore di quella difensiva. Sarebbe però un difensore.

Medel 5: meno brillante del solito, anche se è uno degli ultimi a mollare.

Bonifazi 4: goffo nell’autogol, distratto sulla punizione da cui scaturisce la seconda rete. Non ci siamo (69’ Orsolini 5,5: non incide, ma ha anche poco tempo per farlo)

Hickey 5: i pericolic maggiori arrivano tutti dalla sua parte (46’ Theate 5: va due volte vicino al gol ma commette il fallo del rigore a favore dell’Empoli)

Soriano 5: spento e confusionario, non la sua partita migliore.

Dominguez 6: uomo ovunque nel primo tempo, con il passare dei minuti molla (78’ Binks sv)

Skov Olsen 5: la sua inefficacia comincia a destare preoccupazione (46’ Sansone 6: da animo e ritmo risultando uno dei pochi sufficienti in campo)

Vignato 5: la sua posizione in campo è un ibrido tra la mezz’ala e l’esterno di centrocampo. Non è nel suo elemento e si vede (46’ Svanberg 5: tanta corsa ma poche cose intelligenti)

Barrow 6,5: finalmente il gambiano torna a volare. Bentornato.

Arnautovic 5,5: gara di difficile lettura la sua. Ha due grandi occasioni: dal dischetto sbaglia, poi segna e riaccende le speranze dei suoi. Poteva fare meglio, ma la maglia è sempre sudata.

Mihajlovic 5: il Bologna prende troppi gol e in avanti è spesso senza idee. La strada è ancora tanto lunga.