Empoli-Bologna: pre game e probabili formazioni

Nemmeno il tempo di godersi il buon punto raccolto contro la Juventus, che è già tempo di pensare al trentatreesimo turno del campionato di Serie A. Domani sera alle ore 20.45, infatti, il Bologna di Thiago Motta sarà atteso al Carlo Castellani di Empoli dai padroni di casa diretti da Paolo Zanetti. Oltre agli infortunati Sansone e Soriano, i rossoblù dovranno rinunciare per l'ennesima volta al talento di Marko Arnautovic (non ancora al meglio e quindi fuori dalla lista dei convocati) e alla spinta mancina di Georgios Kyriakopoulos, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni.

Probabili formazioni

Empoli

Tra i toscani (in ritiro dopo il kappaò rimediato in quel di Sassuolo), dovrebbero rientrare a pieno regime nell'elenco dei disponibili sia Akpa Akpro che Fazzini, mentre resta ancora incerta la presenza di Ismajli. Con gli allenamenti completamente a porte chiuse, però, difficile ipotizzare il line up iniziale della compagine azzurra. Di sicuro, dopo tre sconfitte consecutive e con la soglia della zona rossa che continua pericolosamente ad alzarsi, per Caputo e compagni sarà una gara dal peso specifico enorme.



Bologna

Al netto dei soliti tre indisponibili e della già menzionata squalifica del greco Kyriakopoulos, il Bologna dovrebbe schierarsi con uno starting eleven molto simile a quello visto al Dall’Ara domenica sera. Davanti a Skorupski, dunque, Lucumi e Soumaoro al centro con Posch e Cambiaso sulle corsie esterne. In mezzo Schouten e Moro, con Dominguez, Ferguson e Orsolini a comporre il trio di fantasisti alle spalle di Barrow.

Le parole di Motta in conferenza

Ad introdurre la sfida, come di consueto, ci ha pensato il tecnico italo-brasiliano nel classico appuntamento della vigilia: “Servirà il nostro solito atteggiamento per affrontare una buona squadra che giocherà in casa. La concretezza sarà un elemento fondamentale. I ragazzi stanno bene e non ho intenzione di fare rotazioni”. Successivamente, l’allenatore rossoblù si è poi soffermato su alcuni singoli, a partire proprio dal centravanti austriaco. “Rientra da un lungo stop e ha fatto solo tre giorni di lavoro con il gruppo. Lo vedo cotto e non vogliamo rischiare ricadute: sarà con noi dalla prossima gara”. Per poi passare prima ad Orsolini (“sta dando un contributo importate, ma deve fare di più: non deve sentirsi soddisfatto e lui lo sa bene”) e poi a Ferguson (“non credo che abbia bisogno di molto riposo, perché è giovane e con tempi di recupero veloci”).

In chiusura, infine, l’ennesima conferma di una filosofia di pensiero che guarda solo ed esclusivamente al presente. “Abbiamo tanti giocatori diffidati, ma non ci penso: tutte le scelte verranno fatte per affrontare l’Empoli nel miglior modo possibile”, ha concluso Thiago Motta, “giocheremo al massimo e pazienza se dovessero arrivare dei cartellini gialli”.