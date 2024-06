Euro 2024: Calafiori c’è, Orsolini no

Non è bastata la voglia messa in campo nel primo tempo dell’amichevole contro la Turchia disputata martedì sera al Dall’Ara per convincere il CT azzurro a portare in Germania Riccardo Orsolini. L’attaccante rossoblù, infatti, è stato escluso dai 26 prescelti dal selezionatore toscano e dunque non potrà contribuire alla causa italiana nella complicata campagna teutonica.

Chi, invece, prenderà parte alla spedizione europea è l’altro Riccardo, ovvero quel Calafiori capace di sorprendere tutti in questa straordinaria cavalcata felsinea. Duttile, abile nel gioco aereo e con una visione di gioco degna di un regista, l’ ex Basilea ha tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto da protagonista in maglia azzurra. Particolare da non sottovalutare, un suo costante impiego consentirebbe al Bologna di poter alzare ulteriormente le pretese in caso di "asta estiva" per aggiudicarsi le prestazioni del promettente difensore di origine romana.

Lista completa dei convocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Mancini

Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini

Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni