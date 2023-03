Faggi gol e assist, l'Imolese vince

OLBIA-IMOLESE 1-2

OLBIA: Emerson; Arboleda, Dessena, Biancu, Sperotto; Contini, Nanni, Ragatzu. A disp. Van Der Want, Gabrieli, Fabbri, Secci, La Rosa, Incerti, Occhioni, Zanchetta, Corti, Babbi, Boganini, Sueva. Allenatore: Andrea Paniziutti.

IMOLESE: Rossi; Maddaloni, Camilleri, De Vito, Agyemang; Zanon, Bertaso, Faggi; De Feo; Tulli, Lindholm Corner. A disp. Adorni, Molla, Serpe, Fort, Scremin, D'Auria, Macario, Doda, Annan. Allenatore: Mauro Antonioli.

ARBITRO: Marco Emmanuele di Pisa.

L'Imolese torna da Olbia con tre punti in tasca. Mister Antonioli azzecca i cambi e i rossoblù ribaltano il risultato dopo essere passati in svantaggio. Primo gol tra i professionisti per Faggi che firma il pareggio prima del vantaggio di D'Auria, che riceve palla al limite dallo stesso Faggi, entra in area e conclude a botta sicura senza dare scampo a Sposito per l'1-2.