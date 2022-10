Femminile, il Bologna vince 10-1 in casa della Sambenedettese

SAMBENEDETTESE-BOLOGNA 1-10

SAMBENEDETTESE: Sbranchella, Marano, Lelli, Natalini, Bianchini (68’ Taramhel), Angelini (51’ Sacchini), Langiotti, Pontini, De Luca (68’ Sgariglia), Principi, Di Salvatore (58’ Ponzini). All.: Pompei.

BOLOGNA: Sassi (27’ Binini), Alfieri, Sciarrone, Asamoah (56’ Pacella), Colombo (68’ Filippini), Antolini, Gelmetti (46’ Zanetti), Benozzo, De Biase (46’ Racioppo), Arcamone, Spallanzani. All.: Bragantini.

ARBITRO: Alessio Amadei di Terni.

RETI. 3’ De Biase (B), 6’ e 88’ Antolini (B), 19’ e 32’ Colombo (B), 20’ Spallanzani (B), 33’ e 35’ Gelmetti (B), 40’ Arcamone (B), 67’ Pontini (S), 78’ aut. Taramhel (S).

Il Bologna femminile batte con un nettissimo 10-1 la Sambenedettese conquistando così la sesta vittoria nelle prime sette giornate del campionato di Serie C. La squadra di Bragantini, sul campo delle marchigiane, alza subito i ritmi della partita trovando già otto gol nella prima frazione di gioco, con De Biase, Antolini, Spallanzani e Arcamone a segno insieme a Gelmetti e Colombo, autrici di due doppiette. Nel secondo tempo c’è ancora tempo per altre due reti del Bologna di cui un’altra di Antolini, con la Sambenedettese che segna la rete del momentaneo 8-1 ad inizio ripresa. In seguito a questo risultato le rossoblù agganciano in testa alla classifica con 19 punti il Meran Women, fermato dal Venezia FC al termine di una partita dalle mille emozioni terminata 3-3. L’aspetto più importante, però, sono i miglioramenti di una squadra che settimana dopo settimana sta aumentando le sue certezze sotto tutti i punti di vista, e che ora punta ad allungare la serie positiva nel prossimo weekend, quando a Granarolo arriverà il Padova.