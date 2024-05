Gol decisivi e grinta da vendere: così Ferguson ha conquistato il Premio Bulgarelli

Finalmente torna un il sorriso sul volto di Lewis Ferguson che, a distanza di circa un mese dal brutto infortunio che lo terrà lontano dal profumo dell’erba per molto tempo, è stato insignito del “Premio Giacomo Bulgarelli-Number 8” in virtù della sua grande annata vissuta da protagonista con la maglia felsinea. L’ex Aberdeen, prima della rottura del crociato destro, infatti, ha giocato per ben 31 partite, realizzando 6 gol e confezionando 3 assist.

Primo rossoblù a trionfare

Questa mattina nel suggestivo scenario della Sala Borsa, lo scozzese ha ricevuto il tanto ambito premio, diventando così il primo giocatore del Bologna a vincerlo “in casa”. All’evento intitolato alla storica bandiera del club emiliano e presieduto da Fabio Capello, inoltre, erano presenti anche Simone Inzaghi (eletto miglior allenatore della Serie A) e Gianluigi Buffon, a cui è stato conferito il premio alla carriera.

Una pedina fondamentale

Autentico “box to box” tipicamente britannico, il Fiore di Scozia non può essere considerato un normale centrocampista di media fascia. Per capire l’importanza di questo giocatore, è sufficiente osservare la disinvoltura con la quale attacca appena “nasa” la possibilità di farlo e lo spirito battagliero e mai arrendevole di chi è abituato a lottare sui ruvidi campi oltre il Vallo di Adriano quando deve difendere. Tiro da fuori, inserimenti aerei e tanto agonismo le principali caratteristiche di un potenziale fuoriclasse che, pian piano, sta diventando imprescindibile anche in chiava tattica. Non è un caso che Motta lo abbia sempre schierato titolare e che su di lui siano planate in picchiata diverse big europee. Purtroppo, il grave infortunio lo lascerà fuori per circa 6 mesi, costringendolo a saltare la spedizione tedesca continentale con la sua nazionale in programma a giugno e privando il Bologna del suo capitano almeno fino a dicembre. Il rovescio agrodolce della medaglia per i tifosi rossoblù, però, è che in questo stato non verrà certamente ceduto durante il mercato estivo e che quindi, quando recupererà pienamente la forma, vestirà nuovamente la maglia del Bologna.

Gol da incorniciare

Indubbie capacità offensive, dicevamo, e allora ecco una piccola carrellata del contributo realizzativo offerto dal capitano in questa stagione:

2a giornata, Juventus-Bologna 1-1: Nella tanto discussa trasferta piemontese, il numero 19 porta avanti la causa felsinea con un rasoterra imparabile al minuto 24.

9a giornata, Bologna-Frosinone 2-1: Dopo 19 giri di lancette, lo scozzese gonfia la rete con un tap-in di rapina che sblocca la gara.

11a giornata, Bologna-Lazio 1-0: Un suo gol ad inizio ripresa vale il successo pieno degli uomini di Motta contro la formazione capitolina. Una di quelle partite considerate "della svolta".

17a giornata, Bologna-Atalanta 1-0: Altro big match e altro timbro decisivo del capitano, abile ad insaccare la porta orobica con un preciso colpo di testa a cinque minuti dal termine.

23a giornata, Bologna-Sassuolo 4-2: Nel poker rifilato ai “cugini” emiliani, “Fergie” supera Consigli e realizza il gol del momentaneo 3 a 2 con una staffilata che incrocia da sinistra verso destra.

27a giornata, Atalanta-Bologna 1-2: Evidentemente si esalta quando vede il nerazzurro bergamasco e con una sassata da fuori area regala il gol del definitivo contro sorpasso al 61’, dopo che Zirkzee aveva pareggiato su rigore l’iniziale vantaggio lombardo.

E questo era “solo” un piccolo contributo in termini di realizzazioni, ma tutti, conoscono il suo continuo impegno e la sua dedizione a 360 gradi durante tutto l’arco di una partita. E allora goditi il premio Lewis e torna presto, perché Bologna ti aspetta a braccia aperte.