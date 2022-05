Festa Bentivoglio per la promozione in Eccellenza

Una serata meravigliosa e di grande festa per celebrare il Bentivoglio che è entrato nella storia vincendo il campionato di Promozione. Una cena tutti assieme, alla presenza delle autorità con in testa il sindaco di Bentivoglio Erika Ferranti e l’assessore allo Sport Marco Liotta. A prendere la parola è stato il presidente Elmo Soverini che ha elogiato tutto l’ambiente rossoblù. A coronare il successo stagionale una medaglia per tutti i calciatori e lo staff consegnata dal direttore sportivo Mari. Una targa speciale per mister Nicola Galletti e bomber D’Este come capocannoniere del girone, ed anche per Davide Ardizzoni, super tifoso della compagine rossoblù. A concludere la serata la premiazione della squadra juniores che ben si è comportata nel campionato regionale.