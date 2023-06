Finale amara per il Progresso, ma "nessun rimpianto"

Il Progresso vince 1-0 a Bassano ma non basta per la D diretta. "È con grande amarezza - esordisce il ds Matta - che i nostri ragazzi fanno risultato pieno a Bassano ma per effetto della vittoria degli avversari per 2-1 a Castelmaggiore non staccano il ticket per la promozione diretta. Mi è piaciuta la stagione appena terminata, abbiamo raggiunto il secondo posto in campionato dietro la corazzata San Marino pur avendo avuto ben 3 guide tecniche, situazioni che avrebbero abbattuto un elefante, ma non questo gruppo che fino alla fine con la guida di Franco Farneti ha raggiunto i playoff. Non abbiamo raggiunto la D direttamente per le reti segnate e subite nei 180 minuti. Non ci sono rimpianti, le abbiamo provate tutte - continua il ds Matta -, per cui il cuore e l’onore che mi hanno dimostrato società, staff e calciatori mi bastano per essere soddisfatto del percorso. Non era facile dopo una roccambolesca retrocessione essere subito protagonisti, non tutti gli addetti ai lavori credevano in questa squadra che invece ha fatto il suo dovere. Ci siamo fatti valere, bravi tutti. Ora la palla alle carte bollate con la richiesta di meritato ripescaggio che faremo e che sarebbe il giusto premio per una stagione coriacea ed esaltante, giocata con i nostri gioielli creati in casa per un buon 50% della rosa. Questo secondo me è calcio. Ora riordiniamo le idee e si riparte, con la speranza di poter accedere alla serie D passando dalla porta di servizio. Se così non sarà - conclude il ds Matta -, ma sono fiducioso, ci riproveremo sul campo".