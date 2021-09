Finalmente è arrivata la prima vittoria del Porretta 1924

Squadra in casa

Squadra in casa Porretta

Sin dalle prime battute il club padrone di casa ha preso in mano le redini del gioco, creando numerose occasioni. Ma solo al39' riesce ad andare in vantaggio grazie alla rete di Calegari.

A causa della pioggia il calcio di inizio è stato posticipato di oltre 30 minuti, per la precisione il match è iniziato alle 16:07.

Il club bolognese ha battuto per 1 a 0 l'Airone in un match fin da subito fuori dal comune.

Arriva finalmente la prima vittoria per il Porretta 1924 in questo campionato di Promozione Girone D 21'-22'.

La seconda frazione inizia con sempre sotto la pioggia e con lo stesso spartito del primo tempo. Subito gli ospiti rimangono in 10 per l'espulsione di Fabbri ma ciò nonostante iniziano a spingere con costanza alla ricerca del pareggio. Il Porretta potrebbe chiuderla più di una volta ma non riesce a concretizzare il lavoro fatto.

Finisce 1 a 0 per il Porretta 1924.