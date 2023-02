Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: si ferma Soumaoro, prima chiamata per Kyriakopoulos

Si fa sempre più stretta la rosa di scelta di mister Thiago Motta che nell’allenamento di ieri perde Adama Soumaoro per un risentimento muscolare alla coscia destra. Il difensore francese si aggiunge alla già cospicua lista di infortunati: Arnautovic, Medel, Sansone e De Silvestri ancora assenti, così come Kevin Bonifazi. Per la partita in trasferta contro la Fiorentina (fischio d’inizio domenica 5 febbraio alle ore 18.00), il Bologna potrà però contare su Georgios Kyriakopoulos, alla prima chiamata in rossoblù.

Fiorentina-Bologna, le scelte dei due allenatori

Al posto di Soumaoro dovrebbe giocare Sosa, anche se Posch potrebbe traslare al centro con Cambiaso sulla destra e Lykogiannis sulla sinistra. Per il resto poche sorprese: Moro e uno tra Dominguez e Schouten in mediana, linea di trequartisti con Orsolini, Ferguson e Soriano con Zirkzee confermato come riferimento offensivo.

Nella Fiorentina assenti Sottil e Castrovilli. Kouamé favorito come punta centrale con Jovic e Cabral in panchina.

Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Kouamé, Gonzalez.

A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti, Barak, Bianco, Mandragora, Brekalo, Saponara, Jovic, Cabral.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Kyriakopoulos, Schouten, Pyyhtia, Aebischer, Barrow.

Allenatore: Thiago Motta.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Assistenti: Carbone, Giallatini.

IV Uomo: Gariglio.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Serra.