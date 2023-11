Fiorentina-Bologna 2-1: Un buon Bologna cade al Franchi

Il Bologna ci prova e ci riprova, ma al triplice fischio di una gara molto combattuta è la band di Italiano a guadagnare tre punti preziosissimi per la parte nobile della classifica. Un successo che consente alla squadra toscana di issarsi a quota 20 in graduatoria, due lunghezze sopra rispetto agli stessi rossoblù guidati da Thiago Motta rimasti fermi a quota 18.

Cronaca del match Fiorentina-Bologna

Dopo una dozzina di minuti di studio, il primo acuto è di Nico Gonzalez: slalom sulla corisa di destra e tiro rasoterra troppo soffice per impensierire Skorupksi. Una prima avvisaglia, perché al secondo affondo la Fiorentina va in rete: scambio stretto dentro l’aerea felsinea e girata pirotecnica di Bonaventura che insacca con l’ausilio della traversa. Al 18’, la Viola è avanti. Incassato il colpo, il Bologna reagisce d’orgoglio con Orsolini, ma il suo mancino è largo. Passano tre minuti e stavolta tocca a Ferguson spaventare il Franchi: la sua capocciata su cross di Posch, però, finisce a lato di poco. Il Bologna non molla e al 31’Maresca viene richiamato dal VAR per un tocco di mano di Parisi passato praticamente in sordina. Le immagini parlano chiaro, l'infrazione è evidente e quindi tocca a Zirkzee presentarsi dagli undici metri. Nonostante le polemiche e i fischi dello stadio, l’olandese spiazza Terraciano mandando in estasi gli oltre 3.000 supporters scesi in Toscana dall’Emilia. Al 34’, il punteggio è di nuovo in parità. Il Bologna è ormai padrone del campo e con Saelemaekers va addirittura vicino al punto del sorpasso: il belga s’infila in un buco della retroguardia di casa, ma il suo piattone è salvato in extremis dal riflesso felino di Terraciano che salva tutto con il piede destro. Il finale di primo tempo è incandescente e a distanza di pochi secondi dal duplice fischio dell’arbitro c’è anche un gol annullato a Orsolini per fuorigioco, dopo una bella transizione guidata da Ferguson. Peccato. All’intervallo, le due squadre tornano negli spogliatoi con il punteggio di 1-1.

Ripresa che comincia con un altro penalty, stavolta per una trattenuta di Kristiansen su Ikonè sugli sviluppi di una rimessa lunga spiovente da sinistra. Fallo evidente e rigore giusto. Dal dischetto Gonzalez non sbaglia la massima punizione e squadra di casa di nuovo avanti nel punteggio. Il match s’incendia con continui ribaltamenti di fronte e al 60’ l’arbitro viene nuovamente richiamato al Var per un contatto sospetto tra Saelemaekers e Arthur all’interno della zona rossa fiorentina. Situazione al limite che, dopo una lunga analisi, viene giudicata regolare e gara che prosegue con lo score invariato. Il Bologna non molla e al 70’ tocca nuovamente a Zirkzee alzare la voce: dribbling stretto a due passi dalla linea di fondo e destro sul primo palo ben respinto da un Terraciano attentissimo. Il finale di gara, se possibile, si infiamma ulteriormente e all’imbrunire del match ci prova anche Ferguson con un piattone in corsa che costringe ancora una volta agli straordinari l’estremo difensore gigliato. L’occasione sfuma e al triplice fischio sono i 30.000 tifosi della Fiorentina a fare festa. Finisce così l’imbattibilità dei rossoblù, scavalcati in classifica proprio dai “cugini” toscani.

Tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano; Biraghi (88'Comuzzo), Milenkovic, Quarta, Parisi (45' Ranieri); Duncan, Arthur (78' Lopez); Kouame, Bonaventura (90' Mina), Gonzalez; Nzola (45'Ikonè). A disp. Christensen, Pierozzi, Mandragora, Infantino, Barak, Sottil, Brekalo, Martinelli. All. Vincenzo Italiano

Bologna (4-2-3-1): Skorupksi; Posch (74' Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen (74' Lykogiannis); Aebischer, Freuler (69' Moro); Orsolini (69' Ndoye), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (83' Van Hooijdonk). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, De Silvestri, Fabbian, Urbanski. All. Thiago Motta

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Colarossi – Di Giacinto

IV Uomo: Forneau

Var: Paterna -Longo

Reti: 18' Bonaventura, 33' Zirkzee, 47' Gonzalez

Ammoniti: 36' Saelemaekers, 47' Aebischer, 47' Bonaventura, 95' Ranieri