Il Fossolo 76 ha comunicato la conferma di Federico Fiammati, classe 1990, difensore con una prestigiosa militanza nei campionati di Eccellenza e Promozione con Progresso, Zola e Anzolavino. Insormontabile diga difensiva sempre in posizione, elegante e deciso in tutti i contrasti, pronto a far ripartire la squadra e capace di spunti offensivi determinanti.