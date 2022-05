Futuro Imolese, giovedì conferenza stampa del presidente rossoblù

Dopo il lunghissimo silenzio stampa, ma soprattutto dopo la salvezza conquistata in campo, l'Imolese torna a farsi sentire con un comunicato ufficiale del presidente Antonio De Sarlo che programma la stagione futura: "La società Imolese Calcio 1919 srl, nella persona del presidente Antonio De Sarlo, esprimendo la massima soddisfazione per la salvezza ottenuta desidera ringraziare lo staff e tutti i calciatori per l’impegno profuso. È indetta per il giorno 19 maggio alle ore 16.00 una conferenza stampa presso la sala stampa del Centro Sportivo Bacchilega. Nell’occasione verrà illustrato il programma per la prossima stagione e il presidente sarà a disposizione di tutti gli operatori della comunicazione".