Giovanili, doppiette per i 2011 e i 2012 del Persiceto 85

Bis dei pulcini 2011 del Persiceto 85 che, impegnati sabato pomeriggio nelle finali del torneo di Casalecchio e domenica a Nonatola, conquistano due bellissimi primi posti. Un finale di stagione super per i ragazzi bolognesi. Doppietta anche per i pulcini 2012 che chiudono in bellezza la stagione conquistando il gradino del podio più alto giovedì sia nel torneo di Nonantola che domenica a quello di Crespellano. Da segnalare anche il premio come migliore giocatore del torneo ottenuto dal giovane Sarti Alexander. Due trionfi frutto del massimo impegno messo in campo dai bimbi. Doppio impegno in settimana per i piccoli 2015/2016. Giovedì 2 giugno torneo a pianoro 3vs3 dove nella prima fase si classificano come prima del loro girone e successivamente sfidano tutte le prime di ogni raggruppamento andando alla fine a clasifficarsi come la terza del torneo. Ieri è andato in onda finalmente il Torneo Morisi a Persiceto anche per i più piccolini, con lo stesso copione del giovedì: primo posto alla mattina nel loro gironcino. Nel pomeriggio è stata più dura dopo aver affrontato le prime della fase iniziale. I ragazzi hanno avuto la peggio ed hanno concluso il torneo con un ottimo terzo posto.