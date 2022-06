Nella giornata di domenica, 26 giugno, andrà in scena la semifinale scudetto allo stadio Biavati, casa del Corticella. I ragazzi dell’under 18 sfideranno l’Acqui Terme alle ore 16:00, in una sfida che si annuncia entusiasmante e che sarà valida per staccare il pass per la finale.