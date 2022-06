Granamica, preso il portiere Michele Treggia

Il DS del Granamica, Andrea Bandiera, mette a segno un altro colpo di mercato importantissimo, Michele Treggia difenderà i pali bianco blu nella prossima stagione sportiva. Si tratta di un ritorno per il portiere classe ‘95 che ha già giocato per il Granamica vincendo la Coppa Italia di promozione nella stagione 2014/15 .Poi tanta Eccellenza con Castelfranco, Sant Agostino e quest’anno Corticella (vincendo da protagonista il campionato con la promozione in serie D).