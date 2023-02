Il Granamica supera di misura il Medicina Fossatone

GRANAMICA-MEDICINA FOSSATONE 1-0

GRANAMICA: Barbieri, Chiossi (32’ st Magagni), Armaroli, Caselli, Tomatis, Capitanio (32’ st Maione), Marchesi, Karapici, Baldazzi, Zattini (15’ st Spitz), Xhuveli. All. Marchini.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Castagnini G., Tonelli, Caidi (35’ st Nerzu), Alpi (20’ Boschi), Castagnini R. (7’ st Barbaro), Savini, Sciuto (15’ st El Abbassi), Randi (31’ st Montalbani), Mezzetti, Sabbatani. All. Geraci.

ARBITRO: Rago di Moliterno.

RETI: 18’ st Xhuveli.

Regna l’equilibrio in un primo tempo che va a folate ma senza che Granamica o Medicina Fossatone trovino lo spunto per sbloccare la gara. O anche solo andarci vicino. L’avvio è per gli ospiti ma, col passare dei minuti, sono i padroni di casa a trovare fiducia e campo mancando sempre nella finalizzazione, per demeriti propri o meriti della retroguardia giallorossa. Il Medicina Fossatone esce dai blocchi del secondo tempo con il piglio differente con l’asse Sabbatani e Mezzetti che si cerca e spesso si trova ma la difesa di casa è efficace nella protezione della porta. Il Granamica, però, non cala nel suo essere pericoloso e al 63’ passa in vantaggio. Errore di lettura della difesa giallorossa, il pallone resta a disposizione di Xhuveli che opta per la potenza e infila Palermo sotto la traversa. La doccia fredda si tramuta in pronta reazione per il Medicina Fossatone che si getta in avanti ma su un contropiede (68') rischia di subire il 2-0: la traversa salva Caidi e compagni. Il forcing del Medicina, con i cambi a rinforzare il reparto offensivo, viene arginato dal Granamica che porta l’1-0 al triplice fischio finale.