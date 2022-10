Harakiri Anzolavino, l'Agazzanese ringrazia

Anzolavino-Agazzanese 2-3

Reti: 36’ Cosner (Az), 54’ Cinque (Az), 76’ Forbiti (Ag), 84’ Delfanti (Ag), 93’ Forbiti (Ag).

Anzolavino: Roccia, Kaba (72’ Tartarelli),Diallo, Kourouma, Capitani (80’ Comastri), Cosner, Righetti (64’ Prisco), Tonelli, Cinque, Margiotta, Feze (72’ Suma). A disp.: Calzati, Cotti, Dardi,Ezechia, Marchesini.

Agazzanese: Borges, Vago (46’ Molrini)Barba, Mastrototaro (46’ Gueye), Reggiani, Mauri (57’ Delfanti), Farina (57’ Riccardi), Bragalini, Forbitti, Pastorelli (69’ Bolzoni), Daniello. A Disp.: Di Maio, Harunaj, Riccardi, Lombardi, Corbellino. All.: Piccinini.

Arbitro.: Sinti di Cesena.

Incredibile e clamoroso epilogo al campo sportivo Barbieri dove l'Agazzanese compie l'impresa. Anzolavino padrone del match al 55', poi spegne la luce e gli ospiti con grinta, carattere e grande determinazione rimontano e vincono con merito. Forbiti (doppietta) fa la parte del leone. Un'autentico harakiri per l'Anzolavino. Al pronti via i padroni di casa cercano subito le redini del match con continue manovre che vedono principalmente Diallo Ibrahima e Freddy Feze cercare percussioni innescate da Margiotta. I cambi di passo di questi ultimi due sono difatti il motivo conduttore della partita fino al 10' del secondo tempo. Alla supremazia territoriale bolognese i piacentini rispondono puntualmente e in paio di occasioni creano concreti pericoli alla retroguardia davanti a Roccia. Dopo le occasioni per Feze e Cinque al 35' l'Anzolavino va in vantaggio con capitan Cosner che al termine di una delle ennesime azioni prolungate, raccoglie il pallone in area e sferra uno colle esterno che spolvera l'incrocio dei pali della porta difesa da Borges. Reagisce l'Agazzanese ma la difesa anzolese porta il risultato salvo al riposo.

Nella seconda frazione parte ancora bene l'Anzolavino e al 9' Cinque dal vertice sinistro, perfettamente servito, si incunea ed entra in area, dribbla si assesta la sfera e insacca battendo rasoterra Borges in uscita. Poi l'Anzolavino spegne inspiegabilmente la luce e va a dormire. Si sveglia invece un'Agazzanese da elogiare per carettere e determinazione. Prima Forbiti riduce, poi Delfanti pateggia, con una difesa locale che concede troppo. Ma non è finita, perché ancora Forbiti piazza la stoccata vincente avvalorando la voglia, il carattere e la determinazione di una squadra che sotto di due gol la ribalta e la va a vincere. Molte le cose da rivedere per i padroni di casa in una partita da gestire, apparsa alla propria portata ed invece persa dopo aver fallito il 3-0. Grande cuore dell'Agazzanese che conquista tre punti ad un certo punto dell'incontro davvero insperati.