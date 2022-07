Bologna, ufficiale la cessione di Hickey

Era nell’aria già da giorni, ma adesso è ufficiale: Aaron Hickey non sarà più un giocatore del Bologna. Complice l’ottima stagione in maglia rossoblù, lo scozzese ha attirato su di sé gli occhi di diversi club, soprattutto dall’Inghilterra. I londinesi del Brentford sono stati i più convincenti: i biancorossi hanno messo sul piatto ben 22 milioni di euro bonus compresi. “Ciao a tutti i fan del Brentford – le prime parole di Hickey con la sua nuova maglia – sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”.

Foto Twitter Brentford FC