I Campionati Juniores non vedono ancora la luce

La LND in uno dei suoi ultimi comunicati ha confermato della sospensione del campionato Juniores fino al 5 Febbraio. In quella data si terranno i recuperi del 8 gennaio per i Gironi A-B-C-G, per i gironi D-F-I si riprenderà dai match in programma il 22 gennaio, e per concludere, per i gruppi E-H-L-M-N si rincomincia dal 29 gennaio.

La scelta di attendere ancora per la ripresa deriva da una linea d'azione basata sulla prudenza e difesa dell'incolumintà degli atleti.