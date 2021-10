Il Corticella cerca la terza vittoria consecutiva

Oggi il club bolognese scenderà in campo contro il Masi Torello Voghiera

Appuntamento importante quello di oggi allo Stadio "Biavati" di Via William Shakespeare, 33, Bologna.

Il Corticella Calcio scenderà in campo con la consapevolezza di chi sta facendo in percorso, in questo campionato 21'-22', davvero importante e che può portare a risultati prestigiosi.

Oggi l'appuntamento è con la terza vittoria stagionale consecutiva. Si troverà davanti il Masi Torello Voghiera.

Calcio d'inizio ore 15:30.