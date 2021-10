Il Corticella cerca la terza vittoria in campionato

Oggi, domenica 3 ottobre, il club bolognese si appresta a scendere in campo per la quarta giornata del campionato di Eccellenza

Il Corticella Calcio sta vivendo un momento fantastico in questo inizio di stagione 21'-22'.

Non ha ancora mai perso e si appresta a provare a conquistare la terza vittoria su quattro partite.

Oggi scenderà in campo contro il Granamica presso lo Stadio "Biavati" in Via William Shakespeare, 33, Bologna.

Ci sono tutti i presupposti per assistere a un match interessante.

Calcio d'inizio ore 15:30.