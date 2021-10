Il Corticella e il Granamica si giocano tanto in questa giornata di Campionato

Match di alto coeficente di importanza per il Corticella Calcio e il Granamica.

Le due compagini del Campionato di Eccellenza Girone B.

Oggi si svolgeranno le partite valevoli per la 7° giornata della stagione.

Il Corticella Calcio si contenderà i 3 punti odierni contro il S.Agostino. Il club bolognese, primo in classifica, affronta la 4°, in caso di vittoria il vantaggio sarebbe tale da far pensare che la fuga possa essere decisiva per il proseguo del campionato.

Calcio d'inizio ore 15:30 presso lo Stadio "Biavati", Via William Shakespeare, 33, Bologna.

Il Granamica, invece, scenderà in campo contro il Castenaso Calcio, club di alta classifica. I padroni di casa stanno navigando sul fondo della classifica e i 3 punti sarebbero fondamentali per ripartire con la giusta determinazione verso la salvezza stagionale.

Appuntamento ore 15:30 allo Stadio Bonarelli sintetico,Via Roma, 38, Granarolo Dell'Emilia.