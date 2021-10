Il Girone D di Promozione scende in campo per la 5° giornata di campionato

Oggi, domenica 10 ottobre, il Girone D della Promozione scenderà in campo.

Il campionato vede due compagini che stanno cercando di scappare lasciando il vuoto dietro di loro e sono il Bentivoglio e l'Atletico Castenaso.

Il Funo è l'unica squadra ancora con lo zero nella colonna punti conquistati.

Programma della giornata:

Atletico Castenaso vs Sasso Marconi 1924 presso lo Stadio Negrini, via Marconi 8 Castenaso

9 punti di differenza tra le due squadre a favore del Castenaso. Partita che pare scontata data anche la forza d'urto della rosa dei padroni di casa ma il Sasso Marconi ha una storia importante nel territorio di Bologna ed è pronta a battersi con determinazione.

Calcio Zola Predosa vs Porretta 1924 presso lo Stadio Filippetti di Zola.

La prima gioca per ritornare nella zona altissima di classifica mentre gli ospiti stanno galeggiando a centro classifica senza troppi pensieri.

Faro Coop vs Trebbo 1979 presso lo Stadio Romagnoli di Gaggio Montano.

Match di metà classifica tra due compagini che stanno disputando una buona prima parte di stagione.

Fossolo 76' vs Portuense Calcio presso lo Stadio Felsina di Bologna.

I padroni di casa cercano la vittoria per non farsi sgangiare del due di testa, gli ospiti cercano per punti per confermare il buon stato di forma.

Libertas Castel San Pietro vs Funo presso lo Stadio Comunale di Castel San Pietro.

Scontro tra penultima e ultima, chi vincerà darà o speranza alla propria stagione e rischierà di cadere giù.

Sesto Imolese vs Airone 83 presso lo Stadio Balducci Comunale di Sesto Imolese.

Match di bassa classifica, le due squadre hanno ambedue 3 punti e questo match potrebbe risultare determinante ai fini della stagione.