Il Girone D di Promozione scende in campo per la quarta giornata di campionato

Oggi il Girone D di Promozione gioca la quarta giornata del campionato 21'-22'.

Una classifica ancora corta e con moltre pretendenti alla vittoria finale rendono il campionato equilibrato e interessante.

Partite di oggi:

Airone 85 vs Atletico Castenaso

Il Direttore Sportivo dell'Airone 85, Andrea Pirazzoli, ha introdotto così il match di oggi: "Veniamo da una sconfitta, giocando male con il Porretta e quindi c'è tutta l'intenzione da parte nostra di cercare di volgere a nostro favore una partita che sarà tosta. Giochiamo contro i primi in classifica, l'Atletico Castenaso, ottima squadra. In settimana abbiamo cercato di allenarci il meglio possibile cercando di resettare un pò la testa dalla brutta prestazione e provando ad impostare la gara, psicologicamente parlando, nel modo migliore possibile"

Calcio d'inizio ore 15:30 presso lo Stadio Pederzini, Calderara di Reno.

Bentivoglio Calcio vs Zola Predosa Calcio, ore 15:30 presso lo Stadio Comunale di Bentivoglio.

Funo vs Fossolo 76, ore 15:30 presso lo Stadio Comunale di Funo d'Argelato.

Libertas Castel San Pietro vs Osteria Grande, ore 15:30 presso lo Stadio Comunale di Castel San Pietro.

Il Direttore Sportivo dell'Osteria Grande, Francesco Dall'Olio, ha presentato così il match di oggi: "Settimana parecchio complicata a causa qualche infortunio di troppo, non è un momento molto fortunato ma andiamo avanti con la speranza di recuperare qualcuno già per oggi. Per il resto ci siamo allenati bene e siamo pronti per una partita che sappiamo essere molto complicata contro un avversario forte che magari non è partito col piede giusto ma che avrà voglia di riscattarsi. Speriamo di raccogliere qualche punto."

Sasso Marcono 1924 vs Faro Coop, ore 15:30 presso lo Stadio Carbonchi di Sasso Marconi.

Trebo 1979 vs Porretta 1924, ore 15:30 presso lo Stadio Comunale di Trebbo di Reno.