Il Nuovo protocollo per i Dilettanti

Dato l'incremento dei contagi a causa della nuova variante del Covid 19, Omicro, il Governo insieme alla Figc ha varato un nuovo protocollo. Le nuove regole valgono per tutti i dilettanti.

L'introzione di maggior rilievo del nuovo protocollo è il Green Pass Rafforzato. Coloro i quali non sono vaccinati o non hanno già avuto il virus non possono rientrare nel Gruppo Squadra.

Tutto lì'intero Gruppo Squadra dovrà comunque sotto porti ai test per controllo.

Riguardo agli spettatori la capienza sarà dedisa caso per caso in base all'andamento dei contagi nazionali.

Rimane obbligatorio presentarsi allo Stadio con la mascherina Fpp2 e Green Pass Rafforzato.

Ecco le dichiarazioni del Presidente Gravina:

"È un risultato di cui siamo molto soddisfatti. È frutto dell’ottimo lavoro svolto con le tutte istituzioni, in particolare con il Governo, una collaborazione in cui da sempre si riconosce la nostra Federazione. Il calcio ha bisogno di dialogo, di regole chiare e di responsabilità e il nuovo protocollo nasce su queste basi. Auspico che anche il CTS riconosca l’impegno e gli sforzi quotidiani del nostro movimento per la tutela della salute”.