Il Persiceto 85 vuole invertire la rotta

Il club bolognese scenderà in campo oggi, domenica 3 ottobre, per cercare di vincere per la prima volta in campionato di Promozione 21'-22'

Ancora zero vittorie per il Persiceto 85 in questo campionato di Promozione Girone C.

Oggi, domenica 3 ottobre, il club bolognese scenderà in campo al Centro sportivo di Via Castelfranco, 16, San Giovanni in Persiceto.

A contendersi il bottino giornaliero si troverà davanti l'Atletico SPM Calcio.

I padroni di casa sperano di poter regalare i 3 punti ai propri tifosi e di cambiare la rotta di questo inizio di stagione.

Calcio d'inizio ore 15:30.