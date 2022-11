Il Medicina Fossatone supera di misura la Savignanese

SAVIGNANESE-MEDICINA FOSSATONE 0-1

SAVIGNANESE: Fusconi, Mazzarini, Onofri, Lambertini (25’ st Battistini), Zoffoli, Nicolini (38’ st Mazza), Franchini (18’ st Cassani), Vitalino, Farabegoli (18’ st Protino), Pacchioni, Osayande. All. Montanari.

MEDICINA FOSSATONE: Palermo, Commissari, Tonelli, Caidi, Alpi (49’ st Dradi), Sciuto, Guidi, Barbaro, Venturi (17’ st Castagnini R.), Sabbatani, Nerzu (42’ st Hashem). All. Geraci.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 10’ pt Tonelli.

Parte forte il Medicina Fossatone con Guidi che, dopo pochi secondi, si coordina su un pallone in uscita dall’area ma il tiro è debole e Fusconi risponde presente. La Savignanese non sembra reagire e così, al minuto 10, il Medicina Fossatone passa. Angolo col contagiri di Sciuto per Tonelli che, puntuale e preciso, insacca all’incrocio. I padroni di casa reagiscono ma senza mai trovare la via della porta se non al 30' col primo tiro nello specchio, un colpo di testa centrale e privo di forza di Farabegoli bloccato da Palermo. Pochi istanti prima dell’intervallo, è Sabbatani a cercare la gioia personale ma il tiro incrociato, al termine di un'azione in solitaria, termina a lato di poco. Sale l’intensità in un secondo tempo che si accenda solamente nella seconda parte con la Savignanese alla ricerca disperata del pareggio. Il primo pericolo arriva al 76’ quando Tonelli salva quasi sulla linea dopo un rimpallo sfortunato che aveva messo fuori causa il portiere giallorosso. Cinque minuti più tardi, sfiora il raddoppio il Medicina Fossatone ma la girata di testa di Sabbatani, assistito perfettamente da Barbaro, viene disinnescata da Fusconi. Da qui, solo Savignanese che prima colpisce un palo con Pacchioni e poi, in un’azione confusa in area di rigore, trova la porta ma il miracolo di Palermo spegne ogni speranza dei padroni di casa.