Vigilia di Imolese-Alessandria, parla mister Antonioli

Alla vigilia della prima giornata di campionato, nella quale l'Imolese ospiterà l'Alessandria (domenica alle 17:30), ha parlato mister Antonioli. Queste le sue parole: "È logico che al momento non possiamo considerarci ancora perfetti ma abbiamo voglia di diventarlo. Le amichevoli sono servite per conoscersi meglio e quindi hanno dato il risultato sperato. A livello di infortuni? C’è qualche problema che troverà soluzione dopo la rifinitura di domani mattina. I nuovi arrivati saranno arruolati? È chiaro che non sono al cento per cento ma sono soddisfatto del loro stato di forma. Faranno parte della partita”.