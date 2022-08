L'Imolese riabbraccia Nicholas Bensaja

Serie C

Per la serie a volte ritornano. L'Imolese ha annunciato il ritorno in rossoblù di Nicholas Bensaja, uno degli artefici della splendida cavalcata dei ragazzi di mister Dionisi nella stagione 2018/19. Il centrocampista romano proviene dalla Lucchese, dove aveva giocato nella prima parte della scorsa annata, prima di trasferirsi in prestito alla Paganese.