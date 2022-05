Imolese, il giovane Giacomo Matta al torneo della Pace con la Rapp. Lega Pro

La Rappresentativa under 16 di Lega Pro è pronta a partecipare alla settima edizione del torneo della Pace. La manifestazione della Lega Nazionale Dilettanti è organizzata dal Comitato regionale Umbria, legando il suo nome alla città della pace, Assisi, per inviare attraverso lo sport un messaggio di fratellanza. Le squadre saranno in campo dal 16 al 22 maggio, su tredici campi in provincia di Perugia, dieci i club partecipanti. La finalissima si giocherà allo stadio Santa Maria degli Angeli nella terra di San Francesco. La Rappresentativa under 16 sarà impegnata il 16 maggio con la Dinamo Bucarest, il 17 maggio con i croati dell’RNK Spalato, il 18 maggio con la Rappresentativa Lnd, il 19 maggio con il Perugia. Dal 16 al 20 maggio si gioca la fase a gironi (tutte le gare alle 17.00). Le prime due di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali il 21 maggio oltre le perdenti che si affronteranno per le posizioni dalla 10° alla 5°. Il torneo si concluderà il 22 maggio con la finale per il 3° e 4° posto e la finalissima. Questi i 20 convocati di mister Daniele Arrigoni, i portieri Umberto Di Carlo (Pescara) e Marco Taramelli (Albinoleffe), i difensori Vito Cutrignelli (Monopoli), Pierluigi Morleo (Pescara), Tommaso Vischioni (Pro Sesto), Gianmaria Palazzese (Teramo), Diego Merciari (Gubbio), Riccardo Domeniconi (Cesena) e Giovanni Brighi (Cesena), i centrocampisti Riccardo Buset (Montevarchi), Tommaso Paganesi (Albinoleffe), Federico Di Francesco (Pescara) e Lorenzo Valente (Triestina), gli attaccanti Giovanni Bolognone (Foggia), Francesco Ricciardi (Pescara), Maat Daniel Caprini (V.Entella), Filippo De Boni (Mantova), Denis Useini (Ancona), Davide Minelli (Feralpisalò) e Giacomo Matta dell’Imolese.