Imolese ko al Romeo Galli

Imolese-Lucchese 2-0

Imolese (4-4-2): Rossi; Cerretti, Serpe, De Vito, Eguelfi; Caastellano, Bensaja, Zanini, Zanon; Paponi, Simeri. A disp. Adorni, Molla, Capozzi, Faggi, Rocchi, Agyemang, Milani, Antognoni, Macario, Bertaso, Annan. All. Giuseppe Anastasi

Lucchese (4-3-3): Cucchietti, Quirini, Tiritiello, Bachini, Alagna, Mastalli, Franco, Visconti, Bruzzaniti, Bianchimano, Rizzo Pinna. A disp. Galletti, Labozzetta, Ferro, Tumbarello, Romero, D'Ancona, D'Alena, Merletti, Camaiani, Di Quinzio, Ravasio. All. Ivan Maraia.

Arbitro: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo.

Reti: 5' Alagna, 79' Mastalli.

Allo stadio Romeo Galli si mette subito in salita il match dell'Imolese: gol della Lucchese di Alagna nei primi minuti. Punizione di Bianchimano dalla lunga distanza non trattenuta da Rossi e tap-in vincente del numero 2 della Lucchese. Al 12’ grande parata di Rossi che questa volta dice di no a Bruzzaniti con il piede destro. Al 20’ Paponi la devia per Cerretti ma la prende col sinistro ed arriva bene Cucchetti. Al 21’ stop di Simeri e conclusione di Zanon: palla alta sopra la traversa. Al 30’ ottimo tentativo di Zanini ma il pallone esce. Ancora Simeri ci prova col destro strappando la palla a Franco, ma il tiro esce sul fondo. Al 55’ Lucchese vicina al raddoppio con Mastalli su cross Bruzzaniti. Al 64’ grande girata di Simeri spalle alla porta, fuori di poco. Ancora parata di Rossi su Bruzzaniti, poi arriva Rizzo Pinna e altra facile presa del portiere rossoblù che si oppone con forza. Al 79’ secondo gol della Lucchese con Mastalli. Finisce qui la partita con la sconfitta dell'Imolese per 2-0.