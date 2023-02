Imolese ko con la Carrarese

Serie C

Carrarese

CARRARESE-IMOLESE 2-1

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino, Imperiale; Grassini, Della Latta, Schiavi, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Giannetti. A disp: Rovida, Satalino, Folino, D’Ambrosio, Frey, Coccia, Cerretelli, Palmieri, Mercati, Energe, Bernardotto. All: Alessandro Dal Canto.

IMOLESE (3-4-1-2): Molla; Zanon, Camilleri, Maddaloni; Faggi, Zanini, Bensaja, Agyemang; De Feo; D’Auria, Simeri. A disp: Adorni, Manzari, Serpe, Fort, Paponi, Eguelfi, Scremin, De Vito, Bani, Lindholm, Tulli, Macario, Annan. All: Mauro Antonioli.

Primo pallone della gara per l’Imolese, in maglia bianca. Al 14’ Molla blocca Giannetti. Successivamente arriva il vantaggio rossoblù con Simeri. Al 25’ poi D’Auria sfiora il raddoppio su passaggio di Simeri. Al 40’ pareggio della Carrarese con Della Latta. Prima dell'intervallo arriva anche il secondo gol per la Carrarese con Capello su cross di Cicconi. Al 64’ Simeri colpisce la traversa, ed è l'unica azione con la quale l'Imolese va vicina al pareggio.