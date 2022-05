Imolese, la designazione per il match di ritorno dei playout

L'Imolese affronterà la Pistoiese nel match di ritorno dei playoff di serie C domenica alle ore 18:00. All'andata i rossoblu hanno perso 2-1 e dunque dovranno per forza di cose vincere almeno con un gol di scarto per salvarsi. Intanto per dirigere l'incontro è stato designato l'arbitro Mario Cascone di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Stefano Camilli di Foligno e Marco Belsanti di Bari, quarto uomo Sajmir Kumara di Verona.