Imolese, rescisso con Ognjen Stijepovic

L'Imolese ha comunicato di aver trovato l’accordo con lo Spezia per la risoluzione del prestito di Ognjen Stijepovic. La società ringrazia il direttore Stefano Melissano per la grande professionalità mostrata nella trattativa. Ma domenica torna il campionato e alle 14:30 i rossoblù affronteranno la Torres. In occasione della gara, in accordo con la Questura, i cancelli apriranno alle ore 13.00, e per la tribuna e la curva locali i tifosi dovranno accedere allo stadio da via Musso o, in alternativa, parcheggiando l’auto nella zona Famila/Riverside ed utilizzando il percorso pedonale di viale Atleti Azzurri d’Italia.