Imolese, esordio storico per la Primavera

La squadra Primavera dell’Imolese è pronta al debutto a Chiavari, domani allo stadio Angelo Daneri di Caperana. Un esordio importante nel torneo Primavera 2 che resterà nella storia del club dal momento che rappresenta il punto più alto mai raggiunto dall’Imolese. Giocherà invece domenica la prima squadra rossoblu, che archiviata la vittoria casalinga ha la mente già focalizzata al prossimo impegno. La prima trasferta dell’anno vedrà i ragazzi di mister Antonioli scendere in campo per affrontare la Lucchese. La prevendita per assistere al match è partita ieri sera. I biglietti per il settore ospiti, a cui è riservata la curva Est, saranno disponibili online. Il prezzo del biglietto è 9 euro più diritti di prevendita e spese. La prevendita, infine, si chiuderà domani, sabato, alle 19.