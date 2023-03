Imolese: Simeri apre, Bensaja chiude

Montevarchi (3-4-3): Giusti; Chigi, Gennari, Bertola; Cerasani, Mussis, Amatucci, Lischi; Kernezo, Italeng, Perez; A disp: Mazzini, Rossi, Rovaglia, Pietra, Nador, Fiumanò, Marcucci, Manè, Silvestro, Enya, Tozzuolo, Boncompagni, Biagi, Sorgente; All.Banchini.

Imolese (4-3-1-2): Molla; Maddaloni, Scremin, De Vito, Annan; Faggi, Bertaso, Serpe; De Feo; Simeri, Tulli; A disp: Adorni, Agyemang, Bensaja, Doda, Fort, Lindholm, Macario, Perez, Zanini; All.Antonioli.

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

L'Imolese vince un'importante gara sul campo del Montevarchi, andando in vantaggio con Simeri. I rossoblù recuperano palla sulla sinistra, pallone centrale per Bertaso che imbuca subito per Simeri che a tu per tu con Giusti non sbaglia, realizzando il sesto gol del suo campionato. Pareggio del Montevarchi che arriva con Italeng, che di testa fa centro e batte Molla. Dopo che il primo tempo termina 1-1, nella ripresa è di Bensaja la rete che regala tre punti fondamentali all'Imolese.